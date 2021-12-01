Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 13:38
13:34
Общество
Глава центра адаптации инвалидов Петербурга указал на проблемы в создании доступной среды
13:33
Экономика
Кофе рекордно подорожал на бирже
13:33
Общество
В Ростовской области выявили более 800 мутаций коронавируса
13:26
Общество
Около 70 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
13:25
Политика
Лавров назвал циничными попытки США созвать «Саммит за демократию»
13:24
Шоу-бизнес
«Работает честно и порядочно»: Лев Лещенко объяснил, чем уникален Геннадий Хазанов
13:24
Общество
Гроб с телом Александра Градского проводили на Ваганьковское кладбище под аплодисменты
13:23
Происшествия
Знаменитый академовский маньяк Никита Лыткин покончил с собой в колонии под Иркутском
13:23
Происшествия
Петербуржец отсудил у МВД более 39 тыс. рублей за отобранные при задержании штаны
13:19
Весь мир
Фильм «Турист» покажут в ЦАР на праздновании Дня провозглашения республики
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эрнст высказался о Градском на церемонии прощания в Москве

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 13:27
Общество
Эрнст высказался о Градском на церемонии прощания в Москве
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 1 декабря. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст посетил церемонию прощания с известным композитором Александром Градским. Он почтил память именитого артиста.

Эрнст подошел к гробу исполнителя и задержался там на некоторое время. Он возложил цветы и произнес несколько слов о композиторе.

««Лодку большую прадед наш решил построить для внуков». Это фраза, которую Саша спел в 1975 году, во многом воплощает то, что он делал на протяжении всей своей жизни. Невозможно представить его, одного из самых живых людей, которого я знал, неживым», — заявил медиаменеджер на траурной церемонии.

На гражданской панихиде, которая началась в 10:00 по московскому времени, были певцы Александр Розенбаум, Григорий Лепс, продюсер Юрий Аксюта. Также проводить артиста в последний путь пришла Пелагея, с которой Градский работал на музыкальном телепроекте «Голoс», пишет телеканал «360».

Александра Градского не стало 28 ноября, ему было 72 года. Незадолго до смерти он попал в больницу. По словам Леонида Агутина, на последний своей съемке исполнитель выглядел неважно. Тогда Градский жаловался коллеге на здоровье и признался, что боится подвести всех.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Эрнст высказался о Градском на церемонии прощания в Москве
прощание эрнст градский
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать