Эрнст высказался о Градском на церемонии прощания в Москве

Москва, 1 декабря. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст посетил церемонию прощания с известным композитором Александром Градским. Он почтил память именитого артиста.

Эрнст подошел к гробу исполнителя и задержался там на некоторое время. Он возложил цветы и произнес несколько слов о композиторе.

««Лодку большую прадед наш решил построить для внуков». Это фраза, которую Саша спел в 1975 году, во многом воплощает то, что он делал на протяжении всей своей жизни. Невозможно представить его, одного из самых живых людей, которого я знал, неживым», — заявил медиаменеджер на траурной церемонии.

На гражданской панихиде, которая началась в 10:00 по московскому времени, были певцы Александр Розенбаум, Григорий Лепс, продюсер Юрий Аксюта. Также проводить артиста в последний путь пришла Пелагея, с которой Градский работал на музыкальном телепроекте «Голoс», пишет телеканал «360».

Александра Градского не стало 28 ноября, ему было 72 года. Незадолго до смерти он попал в больницу. По словам Леонида Агутина, на последний своей съемке исполнитель выглядел неважно. Тогда Градский жаловался коллеге на здоровье и признался, что боится подвести всех.