Правительство РФ просубсидирует сельскую ипотеку и поддержит аграриев

Москва, 1 декабря. Дополнительные 16,9 млрд рублей поступят для субсидирования программы «Сельская ипотека» и поддержки отечественных аграриев. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Из общей суммы 788 млн рублей будет направлено на субсидирование программы «Сельская ипотека». Свыше 10,5 млрд рублей поступят на частичное возмещение затрат на содержание и покупку кормов для крупного рогатого скота.

«Решение принято из-за роста цен на такие корма. Оно позволит стабилизировать ситуацию в отрасли, сохранить поголовье и уровень производства молока и молочных продуктов», — отметили в пресс-службе кабмина.

Еще 5,6 млрд рублей выделят на возмещение сельхозпроизводителям части расходов на создание новых и улучшение уже действующих объектов агропромышленного комплекса.

Российский экспорт продукции АПК достиг рекордных 31,2 млрд долларов. Об этом сообщили в центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.