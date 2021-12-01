Певица Рианна спровоцировала слухи о беременности от A$AP Rocky

Вашингтон, 1 декабря. Новые слухи вокруг звездной пары Рианны и A$AP Rocky активно распространяются в Сети. Поклонники заподозрили, что певица ждет первенца от своего возлюбленного.

Поводом для свежих сплетен стали фотографии с мероприятия, посвященного новому статусу Барбадоса. Артистка пришла на торжество в обтягивающем длинном платье золотисто-коричневого цвета.

Пользователи, увидев снимки, обратили внимание на «выпирающий» живот 33-летней знаменитости. Это стало настоящим взрывом в Сети: масса сообщений о беременности исполнительницы разлетелась по всему интернету.

ТАСС / Jonathan Brady

Более того, фанаты вспомнили о запрете, введенном Рианной для ее персонала. Исполнительница, по некоторым данным, не разрешает работающим на нее людям курить и употреблять алкоголь в ее доме. Поклонники не оставили без внимания этот факт и предположили, что это делается ради здоровья будущего ребенка.

Долгое время ходили слухи об отношениях Рианны и A$AP Rocky. По некоторым данным, пара встречается с начала 2020 года. Однако влюбленные стараются не афишировать детали романа.