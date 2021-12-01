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Business Insider: России удалось превратить советский танк Т-72 в «охотника-убийцу»

Армия
Business Insider: России удалось превратить советский танк Т-72 в «охотника-убийцу»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Вашингтон, 1 декабря. России удалось превратить советский танк Т-72 в настоящего «охотника-убийцу», поэтому он играет важную роль в российской армии, заявил американский военный аналитик Брент М. Иствуд.

В статье для издания Business Insider эксперт рассказал о возможностях модифицированного Т-72. Подчеркивается, что с момента создания в 1973 году советский танк неоднократно модернизировался, поэтому на сегодняшний день существуют несколько десятков модификаций этой легендарной боевой машины. Солидный возраст не мешает танку по-прежнему играть важную роль на поле боя, передает «ПолитРоссия».

«Он должен был сокрушить НАТО и США, прорвавшись через стратегический Фульдский пролом в Германии, чтобы нанести решительный удар по противнику во время холодной войны», — говорится в статье.

Business Insider: России удалось превратить советский танк Т-72 в «охотника-убийцу»
mil.ru / Министерство обороны РФ

Иствуд отметил, что в настоящее время около двух тысяч Т-72 все еще стоят на вооружении российской армии, еще больше этих танков находятся на хранении. Самыми современными модификациями боевой машины считаются версии Т-72Б3 и Т-72Б3М. Последний оснащен 125-мм гладкоствольным орудием. Он также оборудован первоклассной системой управления огнем «Калина». Современная броня «Контакт-5» способна защитить боевую единицу от противотанковых ракет.

«На хранении находится более 7000 танков Т-72, россияне считают, что их можно без особых трудностей модернизировать до варианта Т-72Б3», — констатировал эксперт.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года ВС РФ получат 20 новейших тяжелых боевых машин Т-14 «Армата». Испытания танка нового поколения подтверждают тактико-технические требования военного ведомства к этой машине, передает «Царьград».

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Все новости / Армия / Business Insider: России удалось превратить советский танк Т-72 в «охотника-убийцу»
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