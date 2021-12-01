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Сивков объяснил, как Россия заставит США спешно убрать ядерные ракеты из Польши

Армия
Сивков объяснил, как Россия заставит США спешно убрать ядерные ракеты из Польши
mon.gov.pl

Варшава, 1 декабря. Ответ России на размещение ядерных ракетных расчетов у границ Белоруссии заставит американцев тут же отступить и спешно забрать свое оружие.

НАТО откровенно блефует, угрожая перебросит ядерное оружие США из Германии в Восточную Европу, а если конкретнее — в Польшу. В Вашингтоне должны понимать, как на такой враждебный шаг ответит Россия. Сделать Варшаву главной угрозой не получится. Российские ракеты, в том числе и гиперзвуковые, будут сразу нацелены на центр принятия решений, то есть на Вашингтон, и американцам придется позорно отступить, убрав свои расчеты чуть ли не в день их разворачивания в Польше.

Таким мнением с журналистом Романом Головановым поделился военный аналитик, капитан первого ранга Константин Сивков, комментируя слова генерального секретаря НАТО о возможной переброске ядерных ракет в Восточную Европу и жесткий ответ Александра Лукашенко. Как известно белорусский лидер накануне заявил, что, если в Польше (а Столтенберг подразумевал именно Польшу) появится атомное оружие США, он попросит Россию разместить в Белоруссии свои ядерные ракеты.

Сивков объяснил, как Россия заставит США спешно убрать ядерные ракеты из Польши
Федеральное агентство новостей /

Военный эксперт отметил, что на границу с Польшей для подавления угрозы с этого направления могут быть переброшены «Искандеры». Но этого, скорее всего и не понадобиться, так как всем понятно, что приказы в этом случае исходят из Вашингтона, который и попадет в прицел российских межконтинентальных ракет. Преимущество России в гиперзвуковом оружии делает США беззащитными, поэтому НАТО сразу же отыграет ситуацию назад, если вообще решится на такой шаг.

«Проблема не только в Польше. США и НАТО дали ведь санкцию немецким бомбардировщикам применять американские бомбы Б-61 модификации 12. То есть фактически речь идет о создании гибридного ядерного оружия. Насчет Польши. На данный момент ракетных ядерных систем тактического радиуса действия у США нет, если не считать «Томагавки», дальность которых всего 2,5 тысячи километров. Если в Польше появятся именно такие, ответ Москвы будет совершенно другой. В первую очередь мы будем создавать угрозу США, так как Польша — лишь исполнитель. Российское оружие будет нацелено на территорию США. А учитывая тот факт, что гиперзвуковые ракеты уже стоят на вооружении армии РФ (это и «Кинжал» и К-32, скоро поставят в армию и «Циркон»), США окажутся беззащитны под нашим прицелом. Поэтому, если американцы все-таки сглупят и начнут разворачивать что-то в Польше им придется тут же откатывать обратно. Одно жесткое предупреждение Москвы, поддержанное наведением ракет, заставит США спешно убирать свои ядерные ракеты из Польши», — подчеркнул Сивков.

Военный эксперт повторил, что для усмирения непосредственно поляков идеально подойдут «Искандеры», которые могут быть переброшены к границе в кратчайшие сроки. Вся территория Польши окажется под прицелом высокоточных ракет, способных поразить даже самые незначительные цели. Однако поляки на самом деле не будут представлять никакой угрозы, если их американские партнеры тут же сменять планы после ответа Москвы.

Ранее немецкий политолог Рар рассказал, какая хитрость Меркель спасла «Северный поток — 2» от дальнейших задержек запуска.

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Все новости / Армия / Сивков объяснил, как Россия заставит США спешно убрать ядерные ракеты из Польши
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