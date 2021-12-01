«Работает честно и порядочно»: Лев Лещенко объяснил, чем уникален Геннадий Хазанов

Эстрадный артист СССР и России, пародист, сатирик и театральный актер Геннадий Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве. Творческий путь он начал с юмористического амплуа. Чуть позже реализовал и драматический талант. С начала 1970-х годов Хазанов начал выступать как артист разговорного жанра. Известность ему принес монолог о студенте кулинарного техникума. Потом начались многочисленные и очень успешные моно- и обычные спектакли, а также съемки в кино и участие в популярных телевизионных проектах. Его сценические шаржи всегда удивительно точны и невероятно остры, а монологи Хазанова мгновенно разлетаются на цитаты.
В день рождения артиста воспоминаниями о нем в беседе с ФАН поделился народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко. Он рассказал о профессиональных и личностных особенностях Хазанова. Друг с другом артисты общаются очень давно и за пределами сцены. К тому же 50 лет назад Хазанов был одним из первых, кто сделал пародию на золотой голос Советского Союза.
«Гена объединяет многие направления так называемого разговорного жанра. Безумно талантливый исполнитель, который продвигал и продвигает истинные профессиональные ценности, был и есть очень требовательным, предметным, очень глубоким. Он человек больших знаний. Гена, он вообще энциклопедист по натуре», — отметил Лещенко.
В школьные годы кумиром именинника был Аркадий Райкин. Хазанов знал наизусть все его миниатюры, копировал образы, жесты и даже мимику. Лев Лещенко считает, что и Хазанов давно достоин быть кумиром.
«Хазанов — это такой своеобразный ориентир, на который все должны равняться и стараться идти по этому пути, который он проторил. И сохранять этот вектор, потому что он действительно удивительный профессионал, который никогда не шел ни на какие компромиссы, а работал честно и порядочно и любил свою профессию. И до мозга костей предан своей профессии. Я думаю, что надо радоваться тому, что он является нашим современником и любимцем народа», — подчеркнул Лев Лещенко.
Поздравил ранним утром Хазанова и его давний друг — актер и телеведущий Леонид Якубович.
«Я записал поздравление для Геннадия Викторовича для целого фильма о нем, который выйдет. И я там все детально рассказал, какой он. И я поздравлял и говорил о нем с удовольствием, ведь это мой самый старый товарищ. Я очень много о нем сказал в фильме. И если скажу сейчас, то повторюсь», — сохранил интригу Якубович и одновременно сделал анонс фильма о Хазанове.
Сам Хазанов решил интервью в свой праздник не давать. Утром он был на репетиции и бесконечно отвечал на телефонные звонки с поздравлениями. Ко дню рождения артист относится без особого пиетета. И 1 декабря всегда говорит, что в этот день прежде всего родился маршал Советского Союза Георгий Жуков, а потом уж он, Хазанов — артист, который был конферансье, театральным актером и даже клоуном. Но, когда он вышел на сцену с пародиями, публика в него сразу влюбилась. Знаменитого «Попугая» с его «но я и тут молчать не стану: товарищи, в зоопарке тигру недокладывают мяса!» зрители пересказывали друг другу даже в общественном транспорте.
С 1997 года Геннадий Хазанов руководит столичным Театром эстрады. Он лауреат Государственной премии России и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Ранее Хазанов поделился мнением о перезапуске мультсериала «Ну, погоди!». Ведь этот актер принимал участие в озвучке первых серий, где его голосом говорили сразу несколько персонажей.