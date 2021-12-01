«Работает честно и порядочно»: Лев Лещенко объяснил, чем уникален Геннадий Хазанов

Эстрадный артист СССР и России, пародист, сатирик и театральный актер Геннадий Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве. Творческий путь он начал с юмористического амплуа. Чуть позже реализовал и драматический талант. С начала 1970-х годов Хазанов начал выступать как артист разговорного жанра. Известность ему принес монолог о студенте кулинарного техникума. Потом начались многочисленные и очень успешные моно- и обычные спектакли, а также съемки в кино и участие в популярных телевизионных проектах. Его сценические шаржи всегда удивительно точны и невероятно остры, а монологи Хазанова мгновенно разлетаются на цитаты.

В день рождения артиста воспоминаниями о нем в беседе с ФАН поделился народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко. Он рассказал о профессиональных и личностных особенностях Хазанова. Друг с другом артисты общаются очень давно и за пределами сцены. К тому же 50 лет назад Хазанов был одним из первых, кто сделал пародию на золотой голос Советского Союза.

wikipedia.org / Alexey Yushenkov

«Гена объединяет многие направления так называемого разговорного жанра. Безумно талантливый исполнитель, который продвигал и продвигает истинные профессиональные ценности, был и есть очень требовательным, предметным, очень глубоким. Он человек больших знаний. Гена, он вообще энциклопедист по натуре», — отметил Лещенко.

В школьные годы кумиром именинника был Аркадий Райкин. Хазанов знал наизусть все его миниатюры, копировал образы, жесты и даже мимику. Лев Лещенко считает, что и Хазанов давно достоин быть кумиром.

«Хазанов — это такой своеобразный ориентир, на который все должны равняться и стараться идти по этому пути, который он проторил. И сохранять этот вектор, потому что он действительно удивительный профессионал, который никогда не шел ни на какие компромиссы, а работал честно и порядочно и любил свою профессию. И до мозга костей предан своей профессии. Я думаю, что надо радоваться тому, что он является нашим современником и любимцем народа», — подчеркнул Лев Лещенко.

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Поздравил ранним утром Хазанова и его давний друг — актер и телеведущий Леонид Якубович.

«Я записал поздравление для Геннадия Викторовича для целого фильма о нем, который выйдет. И я там все детально рассказал, какой он. И я поздравлял и говорил о нем с удовольствием, ведь это мой самый старый товарищ. Я очень много о нем сказал в фильме. И если скажу сейчас, то повторюсь», — сохранил интригу Якубович и одновременно сделал анонс фильма о Хазанове.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Сам Хазанов решил интервью в свой праздник не давать. Утром он был на репетиции и бесконечно отвечал на телефонные звонки с поздравлениями. Ко дню рождения артист относится без особого пиетета. И 1 декабря всегда говорит, что в этот день прежде всего родился маршал Советского Союза Георгий Жуков, а потом уж он, Хазанов — артист, который был конферансье, театральным актером и даже клоуном. Но, когда он вышел на сцену с пародиями, публика в него сразу влюбилась. Знаменитого «Попугая» с его «но я и тут молчать не стану: товарищи, в зоопарке тигру недокладывают мяса!» зрители пересказывали друг другу даже в общественном транспорте.

С 1997 года Геннадий Хазанов руководит столичным Театром эстрады. Он лауреат Государственной премии России и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее Хазанов поделился мнением о перезапуске мультсериала «Ну, погоди!». Ведь этот актер принимал участие в озвучке первых серий, где его голосом говорили сразу несколько персонажей.