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Верховный суд США начала рассматривать дело, которое может определить будущее абортов в Америке

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 12:33
Весь мир
Верховный суд США начала рассматривать дело, которое может определить будущее абортов в Америке
pixabay.com  / 

Вашингтон, 1 декабря. Верховный суд США начал рассмотрение дела об аборотах в отношении закона штата Миссисипи, который запрещает большинство абортов через 15 недель.

К судебному процессу приковано большое внимание общественности, потому что он может изменить отношение к прерыванию беременности по всей стране. Если Верховный суд согласится с утверждением штата о том, что дело «Роу против Уэйда» должно быть отменено, то в Миссисипи могут полностью запретить процедуру, за исключением случаев изнасилования, или из-за медицинских показателей. Защитники прав на аборты опасаются, что эту практику могу перенять другие консервативные штаты.

«Если суд отменит решение «Роу против Уэйда» и скажет, что запрет на аборт до достижения жизнеспособности — это правильно, то около половины штатов в стране будут готовы либо полностью запретить аборт, либо сделать это на очень раннем сроке беременности», — сказала сотрудница Центра репродуктивных прав Джули Рикельман.

По мнению экспертов, дело может бросить прямой вызов «Роу против Уэйда» историческому решению Верховного суда 1973 года, легализовавшему прерывание беременности по всей стране.

«Это будет, безусловно, самое важное дело об абортах, которое будет рассмотрено судом после решения Кейси в 1992 году», — сказал профессор юридического факультета Техасского университета Стив Владек.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что президент Джо Байден «глубоко привержен конституционному праву, установленному решением «Роу против Уэйда», и считает, что закон штата Миссисипи «грубо нарушает конституционное право на безопасные и легальные аборты».

Роу против Уэйда

Роу против Уэйда — историческое решение Верховного Суда США, принятое в 1973 году и легализовавшее аборты. Назван в честь Джейн Роу — это псевдоним Нормы Маккорви, жительницы Техаса, которой не удалось добиться права на прерывание беременности, поскольку законы штата того времени позволяли делать аборт только в случае изнасилования и инцеста. Ответчиком от имени штата выступил окружной прокурор Генри Уэйд. В порядке апелляции дело дошло до Верховного суда. В итоге решением высшей инстанции, было признано, что конституционное право на частную жизнь включает и желание женщины прервать беременность по собственному желанию.

 

Решение имело огромное значение как для США, так и для других стран мира. После принятия закона противостояние вокруг него только усилилось и сформировало два лагеря: защитников (pro-choice) и противников (pro-life). Вопрос по-прежнему актуален для американского общества и многие политики делают его ключевым пунктом своей предвыборной программы.

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