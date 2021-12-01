Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 13:37
13:34
Общество
Глава центра адаптации инвалидов Петербурга указал на проблемы в создании доступной среды
13:33
Экономика
Кофе рекордно подорожал на бирже
13:33
Общество
В Ростовской области выявили более 800 мутаций коронавируса
13:26
Общество
Около 70 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
13:25
Политика
Лавров назвал циничными попытки США созвать «Саммит за демократию»
13:24
Шоу-бизнес
«Работает честно и порядочно»: Лев Лещенко объяснил, чем уникален Геннадий Хазанов
13:24
Общество
Гроб с телом Александра Градского проводили на Ваганьковское кладбище под аплодисменты
13:23
Происшествия
Знаменитый академовский маньяк Никита Лыткин покончил с собой в колонии под Иркутском
13:23
Происшествия
Петербуржец отсудил у МВД более 39 тыс. рублей за отобранные при задержании штаны
13:19
Весь мир
Фильм «Турист» покажут в ЦАР на праздновании Дня провозглашения республики
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава МИД РФ Лавров указал на ответственность Запада за деградацию международных отношений

Политика
Глава МИД РФ Лавров указал на ответственность Запада за деградацию международных отношений
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 1 декабря. Международные отношения деградируют по вине стран коллективного Запада, использующих силовое давление и вмешательство во внутренние дела других государств. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам главы дипломатического ведомства, страны коллективного Запада, в особенности США, отказываются признавать, что система международных отношений изменилась и стала полицентричной. Отсюда и вытекают агрессивные действия Брюсселя и Вашингтона: постоянные вмешательства в дела других государств, санкции, цветные революции и многое другое.

«Ситуация в мировых делах остается непростой, это мягко сказано. А в некоторых аспектах просто деградирует. Основная причина — неготовность Вашингтона и его западных союзников признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, их упорное стремление решать возникающие проблемы силовым путем с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов», — подчеркнул Лавров в ходе «Правительственного часа» в Совфеде.

Также в ходе выступления в Совете Федерации Лавров анонсировал переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана. По словам дипломата, в ходе беседы может быть поднят вопрос посредничества Анкары в переговорах Москвы и Киева.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава МИД РФ Лавров указал на ответственность Запада за деградацию международных отношений
санкции сша лавров запад вмешательство мид россии соввед
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать