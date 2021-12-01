Глава МИД РФ Лавров указал на ответственность Запада за деградацию международных отношений

Москва, 1 декабря. Международные отношения деградируют по вине стран коллективного Запада, использующих силовое давление и вмешательство во внутренние дела других государств. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам главы дипломатического ведомства, страны коллективного Запада, в особенности США, отказываются признавать, что система международных отношений изменилась и стала полицентричной. Отсюда и вытекают агрессивные действия Брюсселя и Вашингтона: постоянные вмешательства в дела других государств, санкции, цветные революции и многое другое.

«Ситуация в мировых делах остается непростой, это мягко сказано. А в некоторых аспектах просто деградирует. Основная причина — неготовность Вашингтона и его западных союзников признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, их упорное стремление решать возникающие проблемы силовым путем с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов», — подчеркнул Лавров в ходе «Правительственного часа» в Совфеде.

Также в ходе выступления в Совете Федерации Лавров анонсировал переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана. По словам дипломата, в ходе беседы может быть поднят вопрос посредничества Анкары в переговорах Москвы и Киева.