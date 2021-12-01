Сыгравший злодея в фильме про Джеймса Бонда Томми Лейн скончался на 84-м году жизни

Нью-Йорк, 1 декабря. Американский актер, каскадер и джазовый музыкант Томми Лейн скончался на 84-м году жизни после многолетней борьбы с тяжелым заболеванием легких. Об этом сообщила его дочь Камала.

Томми Лейн стал известен после роли злодея в восьмом фильме про Джеймса Богда «Живи и дай умереть». Его герой преследовал суперагента, которого играл Роджер Мур. Кроме того, артист увлекался музыкой — в 80-х он играл на трубе и флюгельгорне в нью-йоркском клубе Blue Note. У него осталась жена, восемь детей, несколько внуков и правнуков.