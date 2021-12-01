Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 13:36
13:34
Общество
Глава центра адаптации инвалидов Петербурга указал на проблемы в создании доступной среды
13:33
Экономика
Кофе рекордно подорожал на бирже
13:33
Общество
В Ростовской области выявили более 800 мутаций коронавируса
13:26
Общество
Около 70 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
13:25
Политика
Лавров назвал циничными попытки США созвать «Саммит за демократию»
13:24
Шоу-бизнес
«Работает честно и порядочно»: Лев Лещенко объяснил, чем уникален Геннадий Хазанов
13:24
Общество
Гроб с телом Александра Градского проводили на Ваганьковское кладбище под аплодисменты
13:23
Происшествия
Знаменитый академовский маньяк Никита Лыткин покончил с собой в колонии под Иркутском
13:23
Происшествия
Петербуржец отсудил у МВД более 39 тыс. рублей за отобранные при задержании штаны
13:19
Весь мир
Фильм «Турист» покажут в ЦАР на праздновании Дня провозглашения республики
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минобороны Польши вызовет белорусского военного атташе из-за стрельбы на границе

Армия
Минобороны Польши вызовет белорусского военного атташе из-за стрельбы на границе
twitter.com  /  Ministerstwo Obrony Narodowej

Варшава, 1 декабря. Оборонное ведомство Польши хочет вызвать военного атташе Белоруссии из-за инцидента со стрельбой из пневматического оружия с белорусской стороны границы, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

Накануне в минобороны Польши заявили, что в районе Тересполя были обстреляны установленные польскими военнослужащими осветительные столбы. Там также отметили, что стрельба велась с территории Белоруссии.

«Провокации белорусских служб совершенно недопустимы. В министерство обороны будет вызван военный атташе Белоруссии с целью разъяснения инцидента в районе Тересполя», — заявил Блащак.

Ранее «Царьград» писал, что в Польше приняли закон об усилении режима в приграничных областях с Россией и Белоруссией. По словам замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе может привести к последствиям глобального масштаба.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны Польши вызовет белорусского военного атташе из-за стрельбы на границе
белоруссия польша стрельба граница атташе
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать