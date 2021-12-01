Минобороны Польши вызовет белорусского военного атташе из-за стрельбы на границе

Варшава, 1 декабря. Оборонное ведомство Польши хочет вызвать военного атташе Белоруссии из-за инцидента со стрельбой из пневматического оружия с белорусской стороны границы, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

Накануне в минобороны Польши заявили, что в районе Тересполя были обстреляны установленные польскими военнослужащими осветительные столбы. Там также отметили, что стрельба велась с территории Белоруссии.

«Провокации белорусских служб совершенно недопустимы. В министерство обороны будет вызван военный атташе Белоруссии с целью разъяснения инцидента в районе Тересполя», — заявил Блащак.

Ранее «Царьград» писал, что в Польше приняли закон об усилении режима в приграничных областях с Россией и Белоруссией. По словам замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе может привести к последствиям глобального масштаба.