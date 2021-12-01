Киев, 1 декабря. Государственный долг Украины по итогам 2021 года снизится до уровня менее 50% от ВВП страны. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в процессе своего выступления в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении государства.

По его словам, в 2021 году размер украинской экономики впервые достигнет рекордного уровня за период независимости — он превысит 190 млрд долларов. Это больше, чем в докризисном 2008 году и в 2013 году.

«Впервые с 2013 года мы снизим государственный долг до уровня ниже 50% от ВВП», — подчеркнул Зеленский.

Установление протектората Запада на Украине разрушило экономику страны. Такой точкой зрения ранее поделился секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.