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Зеленский ожидает сокращения госдолга Украины до уровня менее 50% от ВВП

Экономика
Зеленский ожидает сокращения госдолга Украины до уровня менее 50% от ВВП
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 1 декабря. Государственный долг Украины по итогам 2021 года снизится до уровня менее 50% от ВВП страны. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в процессе своего выступления в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении государства.

По его словам, в 2021 году размер украинской экономики впервые достигнет рекордного уровня за период независимости — он превысит 190 млрд долларов. Это больше, чем в докризисном 2008 году и в 2013 году.

«Впервые с 2013 года мы снизим государственный долг до уровня ниже 50% от ВВП», — подчеркнул Зеленский.

Установление протектората Запада на Украине разрушило экономику страны. Такой точкой зрения ранее поделился секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

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Все новости / Экономика / Зеленский ожидает сокращения госдолга Украины до уровня менее 50% от ВВП
украина зеленский госдолг экономика украины
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