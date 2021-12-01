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МИД РФ работает над инициативой о гарантиях безопасности на западных рубежах страны

Армия
МИД РФ работает над инициативой о гарантиях безопасности на западных рубежах страны
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 1 декабря. Министерство иностранных дел России по поручению президента страны Владимира Путина готовит инициативу о гарантиях безопасности на западных границах РФ. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, президент государства 18 ноября поставил перед дипведомством масштабные практические задачи на перспективу. Обстановка в мировых делах остается непростой, а в некоторых делах вообще наблюдается деградация, добавил Лавров.

«В соответствии с поручением президента будем добиваться долгосрочных надежных гарантий безопасности России на западных рубежах. Готовим соответствующие инициативы», — уточнил он.

Ранее министр отметил, что США со всех сторон обложили Россию военными базами. Кроме этого, американцы нагнетают истерию вокруг границ РФ, передает «Царьград».

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