Политик Клинцевич раскритиковал «судилище» в Киеве над российским вице-адмиралом Березовским

Российский политический и военный деятель Франц Клинцевич назвал «политиканством» и «судилищем» попытки Украины заочно осудить вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом ВМФ РФ Дениса Березовского.

Глава Следственного комитета РФ уже поручил дать правовую оценку преследованию на Украине российского вице-адмирала Березовского. Ранее стало известно, что находящаяся в Киеве так называемая «прокуратура» несуществующей «Автономной Республики Крым» направила в суд «обвинительный акт» в отношении заместителя командующего Тихоокеанским флотом ВМФ России вице-адмирала Дениса Березовского.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт этой виртуальной украинской «прокуратуры», Киев инкриминирует российскому офицеру «государственную измену», а также «создание и руководство преступной организацией».

До марта 2014 года Денис Березовский занимал должность начальника управления боевой подготовки ВМС Украины. 1 марта 2014 года офицер был назначен командующим ВМС Украины, однако уже на следующий день он принес присягу на верность народу Крыма. После этого киевские власти отстранили Березовского от командования.

В конце марта 2014 года министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Дениса Березовского заместителем командующего Черноморским флотом России. С 2018 года Березовский занимает должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом, недавно ему присвоено звание вице-адмирала. На Украине против Березовского и еще девяти бывших высших украинских офицеров введены санкции.

Федеральное агентство новостей /

По мнению политика Франца Клинцевича, само «уголовное дело» против Березовского, как говорится, высосано из пальца, а рассуждать о перспективах реального уголовного преследования российского офицера на Украине даже нет смысла.

«Конечно, все это высосано из пальца, у этого судилища нет никаких перспектив, а что касается нашего вице-адмирала — он сегодня служит на настоящем флоте и у него все хорошо», — отметил Клинцевич в комментарии ФАН.

Собеседник подчеркнул, что Денис Березовский, получивший военное образование в Севастополе, городе русских моряков, никогда не отделял себя от России — даже в то время, когда Крымский полуостров контролировался Киевом.

«В марте 2014 года Березовский услышал голос народа Крыма, и этот голос был для него важнее мнения каких-то украинских политиков. Именно тогда он, как честный офицер, приял свое решение быть вместе с народом, вместе с Россией. Это и есть истинный патриотизм, — подчеркнул Клинцевич. — А то, что сегодня его пытаются на Украине судить, — это в чистом виде политиканство. Этим судилищем киевские политики пытаются любой ценой удержать «крымскую повестку», чтобы остаться на плаву. Но никаких перспектив ни у этого дела, ни у тех, кто его затеял, нет. Надеюсь, украинский народ наконец одумается и выберет в руководство страной людей, которые займутся чем-то более полезным».

По словам Клинцевича, блестящая карьера Дениса Березовского в России — пример тем офицерам, которые в 2014 году приняли решение остаться на Украине и которых Киев теперь называет «честными».

«Эти якобы «честные» офицеры так и остались на Украине «изгоями» — ни жилья, ни работы, семьи неустроенные. Вот следствие всего этого политиканства, навязанного извне», — резюмировал свою позицию Франц Клинцевич.

Ранее публицист Константин Кеворкян в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что экс-секретарь СНБО Александр Турчинов причастен к потере Крыма, а бывший лидер страны Петр Порошенко — к потере Донбасса. Собеседник агентства объяснил, почему жители полуострова не хотели бы жить в современной Украине.