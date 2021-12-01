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Лавров: Украина становится более наглой по отношению к России

Политика
Лавров: Украина становится более наглой по отношению к России
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 1 декабря. Украина становится все более наглой по отношению к Российской Федерации, однако Москва срываться не собирается, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Соответствующим заявлением он поделился во время «Правительственного часа» в Совете Федерации. По словам министра иностранных дел, российское дипведомство было вынуждено предать огласке его переписку с коллегами из Франции и Германии.

«Они обиделись, но ничего по существу не могли сказать. Если они нам уже многие годы обещают подействовать на Киев, чтобы он как-то был вразумлен, но ничего не происходит, и, наоборот, Киев становится все более и более наглым... Но мы никогда не будем срываться», — подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД РФ, соответствующее поведение Киева проявляется в агрессивности по отношению к Минским соглашениям и России, а также в попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений.

Ранее он заявил, что ответ Москвы на любые попытки вмешаться во внутренние дела страны всегда будет жестким. По его словам, Россия продолжит защищать права каждого народа отстаивать свои интересы.

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Все новости / Политика / Лавров: Украина становится более наглой по отношению к России
украина лавров мид рф
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