Скрытая угроза: США концентрируют войска на российском направлении

Ежедневно обвиняя Россию в подготовке «наступления» на Украину, США и Североатлантический альянс продолжают концентрировать свои войска на «опасном» направлении, действуя прямо противоположно своим громким заявлениям. Говоря о «российской агрессии», выраженной перемещением вооруженных сил РФ по собственной территории, западные спикеры как-то коллективно умалчивают о грандиозной стратегической военной операции, которую НАТО проводит против России в последние несколько лет.

Удобным поводом для развертывания операции «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve) стал всенародный референдум жителей Крыма, по решению которого полуостров воссоединился с РФ. Видимо, опасаясь, что и другие территории, поглядывающие в сторону России, смогут осуществить подобное, а также для успокоения нарастающей истерики стран Прибалтики, в НАТО приняли решение об оказании силового давления на восточном крыле рубежей альянса.

«Атлантическая решимость»: компоненты

Первыми для «сдерживания России» в апреле 2014 года в Польшу, Литву, Латвию и Эстонию прибыли четыре роты (около 500 человек) из состава американской 173-й воздушно-десантной бригады, дислоцированной в Италии. В дальнейшем на ротационной основе задействовались как развернутые американские соединения, так и войска Национальной гвардии и резерва.

Основной «сухопутный» компонент «Атлантической решимости» размещается на западе Польши, в городе Жагань (в месте дислокации польской 11-й механизированной дивизии). Обычно США здесь держат так называемую «бригадную боевую группу», состоящую из нескольких танковых, механизированных и пехотных батальонов и имеющую в своем распоряжении 87 танков Abrams и 144 БМП Bradly.

С декабря прошлого года бригадные боевые группы усиливаются дивизионом реактивных систем залпового огня MLRS M-270, получив возможность запускать тактические ракеты. По российским меркам такая группа представляет собой нечто вроде нашей дивизии и имеет огромный наступательный потенциал. В настоящее время в Польше находится 1-я бронетанковая бригада 1-й пехотной дивизии (1 ABCT 1 ID). Часть подразделений размещена в странах Прибалтики, где в последнее время идет серьезное усиление войсковой группировки НАТО.

В частности, на днях в Латвию для усиления тактической группы НАТО прибыл 2-й батальон полевой артиллерии 2-й механизированной бригады вооруженных сил Словакии. Он имеет на вооружении новейшие 155-мм самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. А контингент НАТО, размещенный в Литве, недавно был усилен инженерным батальоном из состава Нацгвардии США.

С 2015 года по планам командования операции «Атлантическая решимость» США на ротационной основе развертывают в Европе свои ВВС — одномоментно на четырех аэродромах размещается до полка истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации, пилоты которой приобретают опыт полетов в данной местности, осваивают предстоящий театр военных действий. Авиация размещается на аэродромах в Эстонии, Румынии, Венгрии и Болгарии. Кроме того, имеются оперативные аэродромы в Германии, Польше, Литве и Латвии. Первыми стали 159-я и 123-я истребительные эскадрильи ВВС Национальной Гвардии США из штатов Флорида и Орегон соответственно. В дальнейшем они менялись каждые полгода.

Также Вашингтон держит в Европе бригаду армейской авиации — вертолетное соединение сухопутных войск. Очередная ротация происходит в настоящее время: 25 ноября в голландский порт Флиссинген прибыло судно ARC Endurance, доставившее из американского порта Бомонт (Техас) в Европу порядка 40 вертолетов из состава боевой бригады армейской авиации 1-й кавалерийской дивизии ВС США. Аналогичное количество вертолетов также доставлено в греческий порт Александропулис.

As we've mentioned in press releases, the latest #AtlanticResolve rotation is currently taking place.



Here we see equipment arrive at the port of Alexandroupoli, Greece. 1st Air Cavalry BDE, @1stCavalryDiv, is replacing 1st CAB, @FightingFirst. #StrongerTogether pic.twitter.com/5tsXmbRW5B — U.S. Army Europe and Africa (@USArmyEURAF) November 29, 2021

Всего на европейский театр направлено 85 вертолетов: 12 тяжелых транспортных CH-47 Chinook, 24 боевых AH-64 Apache, 34 средних транспортно-боевых UH-60 Black Hawk и 15 вертолетов специального назначения HH-60 Pave Hawk. При этом в Европе сейчас находится бригада армейской авиации 1-й пехотной дивизии ВС США в таком же составе.

Невидимый компонент

Однако постоянная ротация американских войск с публичной демонстрацией небольшой численности личного состава и узкой номенклатуры вооружения не должна вводить в заблуждение относительно реального количества сил, располагаемых Вашингтоном на европейском театре военных действий. На самом деле США в Европе имеют обширную сеть военных складов, на которых хранится значительное количество вооружения, военной техники и боеприпасов по принципу «один склад — одна бригадная боевая группа». При этом объем хранимых запасов обеспечивает группе возможность вести полномасштабные боевые действия в течение не менее месяца.

Примером может служить база в польском Повидзе, где образцово-показательно складирована американская танковая бригада: 85 танков, 130 боевых машин пехоты и 18 самоходных 155-мм гаубиц. Рядом расположенный военный аэродром в любой момент может принять с континентальной части США личный состав бригады, которому потребуются считанные часы, чтобы вывести технику в районы рассредоточения.

The biggest single #NATO infrastructure project since the Cold War will be implemented at Powidz Air Base in ????????. Over € 166M contract, part of #RAP, funded by NATO #NSIP, was awarded to a ????????-???????? Consortium for the construction of Equipment Storage & Maintenance Complex (LTESM-C). pic.twitter.com/rw4rdUXtsD — PLinNATO (@PLinNATO) November 15, 2019

Также в активе у Штатов логистический центр «Айтос» и база Ново Село в Болгарии, огромная военная база на аэродроме Михаил Когэлничану в Румынии (там сосредоточены запасы, вывезенные американцами после закрытия базы Манас в Киргизии) и много подобных объектов, информация о которых редко попадает в публичное поле.

Вообще в вооруженных силах США уже многие годы существует так называемая «система двойного базирования». В ее рамках каждое боевое подразделение, дислоцированное на территории Штатов, имеет в какой-либо точке мира некий склад, на котором хранится «второй комплект вооружения». Чтобы развернуть боевую бригадную группу на потребном направлении, командованию ВС США давно уже нет никакой необходимости заморачиваться перевозкой техники из одного конца мира в другой, теперь достаточно лишь перебросить личный состав, который примет технику и тут же может быть брошен в бой. Это может занять сутки, может, двое.

Такой подход кратно повышает мобильность американских войск и, что самое опасное, позволяет в полной мере использовать фактор внезапности, когда вскрыть сосредоточение войск на каком-либо направлении становится очень сложно.

.@ARCships M/V "Endurance" arrived at the Port of Vlissingen, Netherlands ???????? with helicopters belonging to the ???????? 1st Air Cavalry Brigade, 1st Cavalry Division, from Fort Hood, Texas, who is deploying for a nine-month rotation in support of #AtlanticResolve, Nov. 25, 2021. pic.twitter.com/WWam0xVIwV — Baltic Security (@balt_security) November 25, 2021

Подводя итог, отмечу, что если в 2014 году группировка войск, действующих по плану операции «Атлантическая решимость», составляла всего около 500 человек, то к настоящему времени только по ротации в Европе находятся порядка 15 тысяч американских военнослужащих, а прибыть по «системе двойного базирования» может значительно больше. Также следует помнить о том, что с 2019 года США развернули в Европе 5-й армейский корпус, объединяющий находящиеся здесь войска. Они, в свою очередь, все ближе и ближе перемещаются к российской границе, демонстрируя последовательное и непреклонное сближение с тем, кого они называют «агрессором».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг причиной серьезного накопления сил альянса у восточных границ называет «агрессивные действия России в отношении Украины». При этом периодически он проговаривает тот момент, что Украина не является объектом коллективной безопасности военного альянса. Такое публичное разночтение ситуации не добавляет ясности, из-за чего Москве приходится адекватно реагировать на сложившееся положение и разъяснять мировому сообществу, кто в действительности является распространителем милитаристских настроений.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.