Глава МИД Турции Чавушоглу отказался поддерживать санкции против России

Рига, 1 декабря. МИД Турции не поддерживает санкции против России, заявил глава ведомства Мевлют Чавушоглу.

В ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге турецкий дипломат заявил, что антироссийские ограничения являются бессмысленными.

«Они не решат проблему, как не решили их в прошлом. Мы видели, как вводились санкции против разных стран, иногда против Турции, но это не решает проблемы», — высказался Чавушоглу.

Министр добавил, что следует найти правильный баланс в отношениях с Россией, а не вводить санкции. Он призвал наладить диалог с Москвой.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует провести телефонную беседу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Информацию об этом подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров.