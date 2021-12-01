Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 12:05
12:03
Армия
МИД РФ работает над инициативой о гарантиях безопасности на западных рубежах страны
12:00
Общество
Эфир: почему в Петербурге буксует программа по созданию доступной среды для инвалидов
12:00
Происшествия
ДТП с участием семи авто произошло на севере Москвы
11:59
Политика
Лавров: Украина становится более наглой по отношению к России
11:58
Общество
Полынь оказалась способна подавлять коронавирус
11:53
Политика
Глава МИД Турции Чавушоглу отказался поддерживать санкции против России
11:51
Происшествия
Электричка переехала перебегавшего пути мужчину под Новосибирском
11:50
Экономика
Совфед поддержал упрощение регистрации недвижимости для застройщиков
11:50
Общество
Глава Дагестана Меликов передал свою резиденцию одаренным детям
11:49
Общество
Первую в России новогоднюю елку зажгли в Якутии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава МИД Турции Чавушоглу отказался поддерживать санкции против России

Политика
Глава МИД Турции Чавушоглу отказался поддерживать санкции против России
wikipedia.org  /  Meghdad Madadi from Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Рига, 1 декабря. МИД Турции не поддерживает санкции против России, заявил глава ведомства Мевлют Чавушоглу.

В ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге турецкий дипломат заявил, что антироссийские ограничения являются бессмысленными.

«Они не решат проблему, как не решили их в прошлом. Мы видели, как вводились санкции против разных стран, иногда против Турции, но это не решает проблемы», — высказался Чавушоглу.

Министр добавил, что следует найти правильный баланс в отношениях с Россией, а не вводить санкции. Он призвал наладить диалог с Москвой.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует провести телефонную беседу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Информацию об этом подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава МИД Турции Чавушоглу отказался поддерживать санкции против России
санкции россия турция чавушоглу
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать