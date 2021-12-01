Омских бизнесменов становится больше

Омск, 1 декабря. Сотрудники УФНС по Омской области опубликовали статистику о регистрации предпринимательской деятельности в регионе.

По данным регионального УФНС, за девять месяцев текущего года в Омской области документы на легализацию своей предпринимательской деятельности подал 151 житель, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Омск-Информ».

Как отметили в ведомстве, за девять месяцев 2021 года было проведено 185 совместных проверок с целью противодействия незаконной предпринимательской деятельности. Мероприятия проводились вместе с правоохранительными органами, надзорными ведомствами и органами местного самоуправления.

В итоге к административной ответственности были привлечены 156 омичей, уличенных в организации бизнеса без государственной регистрации.

Ранее ФАН сообщал, что специалисты налоговой службы Курганской области выявили бизнесменов, которые не соблюдают закон о применении кассовой техники и завышают показатели выручки. С 2021 года региональные налоговики реализуют проект «Общественное питание», чтобы пресекать налоговые правонарушения в сфере общепита.