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Омских бизнесменов становится больше
Экономика
Омских бизнесменов становится больше
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Омск, 1 декабря. Сотрудники УФНС по Омской области опубликовали статистику о регистрации предпринимательской деятельности в регионе.

По данным регионального УФНС, за девять месяцев текущего года в Омской области документы на легализацию своей предпринимательской деятельности подал 151 житель, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Омск-Информ».

Как отметили в ведомстве, за девять месяцев 2021 года было проведено 185 совместных проверок с целью противодействия незаконной предпринимательской деятельности. Мероприятия проводились вместе с правоохранительными органами, надзорными ведомствами и органами местного самоуправления.

В итоге к административной ответственности были привлечены 156 омичей, уличенных в организации бизнеса без государственной регистрации.

Ранее ФАН сообщал, что специалисты налоговой службы Курганской области выявили бизнесменов, которые не соблюдают закон о применении кассовой техники и завышают показатели выручки. С 2021 года региональные налоговики реализуют проект «Общественное питание», чтобы пресекать налоговые правонарушения в сфере общепита.

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налоги бизнес регистрация
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