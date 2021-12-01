Совфед поддержал упрощение регистрации недвижимости для застройщиков

Москва, 1 декабря. Члены Совета Федерации одобрили закон, снимающий с застройщика обязанность подавать заявление о регистрации права собственности на объект недвижимости.

Сейчас заявление о кадастровом учете объекта направляется в Росреестр органом публичной власти, который ввел объект в эксплуатацию. Застройщик при этом должен самостоятельно обратиться за регистрацией прав на объект.

Заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий ранее объяснил, что застройщикам больше не нужно будет специально идти в Росреестр и подавать заявление о регистрации права собственности. Вместо этого уполномоченный орган власти одновременно направит заявление о кадастровом учете и о регистрации права собственности застройщика, уточнил представитель ведомства. По его словам, такой подход удобен не только для строительных компаний, но и для органов власти, так как объекты сразу после ввода в эксплуатацию будут вовлекаться в гражданский и налоговый оборот.

Кроме того, закон позволяет застройщику обратиться в орган или организацию, выдавшую разрешение на ввод дома в эксплуатацию, с заявлением о внесении изменений в это разрешение в случае приостановки кадастровой регистрации. Эта возможность позволит оперативно доработать технический план и внести изменения в разрешение на ввод в эксплуатацию.

При этом установленный законом порядок не применим к многоквартирным домам и другим объектам, для строительства которых привлекались средства дольщиков. Он также не распространяется на жилые дома, построенные жилищно-строительными кооперативами.

Москомстройинвест ранее сообщил о сокращении числа нарушений при сдаче отчетности застройщиками. Как уточнили в организации, в третьем квартале 2021 года было зарегистрировано 38 нарушений, тогда как за аналогичный период прошлого года отмечалось 48 недочетов.