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Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки перебоев поставок угля в Алтайском крае

Происшествия
Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки перебоев поставок угля в Алтайском крае
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета РФ

Барнаул, 1 декабря. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о проверке, которую проводят в Алтайском крае из-за жалоб граждан на поставки угля. Информация об этом публиковалась в СМИ и соцсетях.

Жители Локтевского района пожаловались, что не могут отапливать свои дома в связи с перебоями поставок угля. В холодное время года граждане вынуждены незаконно вырубать деревья, чтобы не замерзнуть. Кроме того, некоторое население не может купить топливо из-за выросших цен.

«Следователям предстоит выяснить обстоятельства всех изложенных в материалах СМИ и соцсетей фактов, в том числе дать оценку действиям (бездействию) сотрудников администрации района на предмет халатного отношения к своим должностным обязанностям», — говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Ранее Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования авиакатастрофы в подмосковном городе Лыткарино. Вертолет Robinson R-44 потерпел крушение вечером 3 октября.

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бастрыкин проверка алтайский край
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