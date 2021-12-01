Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки перебоев поставок угля в Алтайском крае

Барнаул, 1 декабря. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о проверке, которую проводят в Алтайском крае из-за жалоб граждан на поставки угля. Информация об этом публиковалась в СМИ и соцсетях.

Жители Локтевского района пожаловались, что не могут отапливать свои дома в связи с перебоями поставок угля. В холодное время года граждане вынуждены незаконно вырубать деревья, чтобы не замерзнуть. Кроме того, некоторое население не может купить топливо из-за выросших цен.

«Следователям предстоит выяснить обстоятельства всех изложенных в материалах СМИ и соцсетей фактов, в том числе дать оценку действиям (бездействию) сотрудников администрации района на предмет халатного отношения к своим должностным обязанностям», — говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Ранее Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования авиакатастрофы в подмосковном городе Лыткарино. Вертолет Robinson R-44 потерпел крушение вечером 3 октября.