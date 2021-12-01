Припаркованные машины в Москве помешали скорой доехать до пациента

Машина скорой помощи попала в неприятную ситуацию в районе Царицыно. Техника не могла доехать до больного пациента из-за припаркованных автомобилей.

Видео с места инцидента прислал местный житель. По его словам, жильцы не раз просили управляющую компанию ограничить стоянку транспорта во дворе. Однако организация продолжает игнорировать обращения.

«Вот так из-за припаркованных машин на Луганской, 4 скорая вынуждена ж…ой корячиться, чтобы въехать во двор. ГБУ «Жилищник» никак не реагирует на то, чтобы поставить антипарковочные столбики. Чтобы экстренные службы могли спокойно проехать», — жалуется москвич.

Чтобы проехать к дому, водителю скорой помощи пришлось ехать задом. Габаритная техника пыталась протиснутся между двух стоящих рядом машин.

«Вот посмотрите! Вы ждете скорую помощь, а она к вам просто не может проехать. И это Москва!» — возмущен мужчина.

Автор видео заявил, что подобные ситуации повлияют на здоровье людей, к которым спешат медики. Больные не смогут получить оперативную помощь из-за безответственных водителей.