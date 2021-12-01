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Захарова анонсировала ответ России на высылку дипломатов из США

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 11:48
Политика
Захарова анонсировала ответ России на высылку дипломатов из США
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 1 декабря. Россия намерена соответствующим образом реагировать на высылку дипломатов из США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отреагировала на высылку российских сотрудников. Захарова подчеркнула, что к 31 января 2022 года представители посольств США в Москве должны покинуть РФ. Речь идет о сотрудниках, которые находятся в командировке более трех лет, уточнила представитель МИД.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом», — констатировала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что этот выбор сделала не Россия. Москва долго и упорно пыталась вразумить американских партнеров, отметила Захарова.

МИД уточнил, что если США не пойдут на компромисс в отношении российских дипломатов, до 1 июля РФ вышлет еще одну группу сотрудников дипмиссии Вашингтона.

Госдеп ранее прокомментировал отъезд 54 россиян. Заместитель руководителя пресс-службы ведомства Джалина Портер уточнила, что это не является высылкой дипломатов.

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Все новости / Политика / Захарова анонсировала ответ России на высылку дипломатов из США
захарова дипломаты высылка
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