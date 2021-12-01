Капитал богатейших россиян вырос с начала года почти на 38 млрд долларов

Москва, 1 декабря. Общее состояние российских миллиардеров возросло с января почти на 38 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Наиболее заметный рост капитала зафиксирован у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, за счет чего он вышел на первую строчку рейтинга, — показатель повысился на 6 млрд долларов, до 30,8 млрд. Также существенно увеличилось состояние совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — на 4,3 млрд долларов, до 21,6 млрд. При этом он занимает пятое место рейтинга.

Второе место в списке занимает один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, с начала года он стал богаче на 21 млн долларов, его состояние составило 30 млрд. Третье место досталось основному владелцьцу «Северстали» Алексею Мордашову, его капитал с начала года стал больше на 4,18 млрд долларов и достигло 27,2 млрд. На четвертой позиции разместился бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние возросло на 3,12 млрд, до 27 млрд долларов.

Около 69% опрошенных россиян признались, что их не устраивает нынешний доход. На это указывают результаты опроса «СберНПФ» и Rambler&Co.