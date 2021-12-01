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Вдова Градского удивила поклонников композитора своей стойкостью на церемонии прощания

Общество
Вдова Градского удивила поклонников композитора своей стойкостью на церемонии прощания
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Москва, 1 декабря. Вдова композитора Александра Градского Марина Коташенко стойко держится на церемонии прощания с супругом. Пришедшие на траурное мероприятие поклонники назвали супругу композитора «железной девочкой».

Коташенко и Градский прожили вместе 17 лет. В отношениях у них родились двое детей, но композитор не спешил официально оформлять отношения. По данным источников, близких к семье музыканта, незадолго до смерти пара расписалась.

Вдова композитора пришла на гражданскую панихиду в «Градский Холл». По словам поклонников, пришедших проститься с Градским, Марина Коташенко достойно переживает горе. За ее смелое поведение на траурной церемонии Коташенко назвали «железной девочкой». Своей стойкостью женщина удивила поклонников композитора.

«Марина кажется такой хрупкой блондинкой, но внутри, видимо, есть стержень. Не зря же Александр Борисович выбрал ее и прожил с ней 17 лет», — приводит NEWS.ru слова одной из поклонниц композитора.

Как указала женщина, вдова Градского была окружена друзьями и коллегами покойного мужа. Коташенко сидела в первом ряду театра «Градский Холл» прямо возле гроба супруга.

Александр Градский ушел из жизни 28 ноября в возрасте 72 лет. Певца похоронят на Ваганьковском кладбище. На церемонии прощания присутствуют родные и близкие, друзья и поклонники артиста. Прессе запрещено снимать траурное мероприятие.

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прощание градский коташенко
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