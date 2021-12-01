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Лавров сообщил о предстоящих телефонных переговорах Путина и Эрдогана

Политика
Лавров сообщил о предстоящих телефонных переговорах Путина и Эрдогана
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин планирует провести телефонную беседу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Информацию об этом подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в ходе переговоров может обсуждаться предложение Турции о посредничестве между Москвой и Киевом. В свою очередь официальный МИД России Мария Захарова отметила, что речь о посреднической роли Турции в урегулировании ситуации на Украине не идет.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди призвала Анкару не поощрять милитаристские настроения Киева. Украине следует строго выполнять Минские соглашения, а не искать новых посредников, считает она.

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