Лавров сообщил о предстоящих телефонных переговорах Путина и Эрдогана

Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин планирует провести телефонную беседу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Информацию об этом подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в ходе переговоров может обсуждаться предложение Турции о посредничестве между Москвой и Киевом. В свою очередь официальный МИД России Мария Захарова отметила, что речь о посреднической роли Турции в урегулировании ситуации на Украине не идет.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди призвала Анкару не поощрять милитаристские настроения Киева. Украине следует строго выполнять Минские соглашения, а не искать новых посредников, считает она.