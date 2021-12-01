Лукашенко пообещал решить проблему с мигрантами на границе с ЕС к концу 2021 года

Минск, 1 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что Минск решит проблему с беженцами до начала 2022 года.

Как отметил глава республики, об этом он говорил в беседе с врио канцлера Германии Ангелой Меркель.

«Я буду стараться решить эту проблему до нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, то в Гродно», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Лукашенко добавил, что Белоруссия призовет беженцев вернуться обратно к себе на родину, так как никакого гуманитарного коридора обеспечено не будет. Он добавил, что уже сейчас обратно в Ирак вернулись свыше тысячи мигрантов.

Ранее российский журналист Дмитрий Киселев рассказал об интервью с Лукашенко. По его словам, беседа продолжалась более двух часов, и белорусский лидер был предельно откровенным и открытым. Политик не уклонялся от неудобных вопросов и сам сделал множество нелицеприятных комментариев в адрес стран коллективного Запада — получилось настоящее «человеческое откровение».