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Последствия пандемии останутся актуальными для России в течение нескольких лет

Экономика
Последствия пандемии останутся актуальными для России в течение нескольких лет
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 декабря. Негативный эффект от распространения коронавирусной инфекции сможет наблюдаться в РФ в течение пяти-семи лет, указывают эксперты. Их мнение передает журнал «Профиль».

Экономические потери от коронакризиса могут достичь нескольких триллионов рублей, а рост валового внутреннего продукта имеет потенциал к замедлению до 2% — меньше правительственных прогнозов.

Среди ключевых рисков для национальной экономики — малые темпы вакцинации населения против COVID-19, считает ведущий экономист по развивающимся рынкам макрорегиона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) рейтингового агентства Standard & Poor’s Татьяна Лысенко.

Как подсчитали в S&P, к ноябрю в стране привили примерно треть россиян. Если брать официальную статистику оперштаба по коронавирусному патогену, то к 19 ноября вакцинированы были 58,7 млн человек или 41% населения Российской Федерации. Аналитики агентства полагают, что не считая фактора вакцинации, прирост экономики замедлится на фоне негативных демографических трендов и уменьшения количества рабочей силы.

Российский ВВП, уверены в S&P, может возрасти в этом году на 4%. В следующем году индикатор уже снизится до 2,6%, а к 2023 году достигнет всего 2%. Глава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган прогнозирует, что настоящие потери от COVID-19 проявятся только через 5-7 лет. Специалист видит основные проблемы в росте инфляции и усложнении ситуации в логистике. Помимо этого, эксперт отмечает, что QR-коды дополнительно ударят по эффективности малого бизнеса и приведут к новому витку инфляции.

«Клиентов станет меньше, платить зарплату и аренду вместе с оборотными расходами нужно – будут расти цены», — комментирует Коган.

Другого мнения относительно развития ситуации вокруг экономики и коронавируса придерживаются сторонние аналитики. Почти половина российских организаций уже смогла реабилитировать свою бизнес-деятельность после пандемии, пришли к выводу эксперты сервиса «Работа.ру».

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