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Экс-депутат ЗакСа Елена Бабич рассказала, чему Россия может поучиться у Китая

Общество
Экс-депутат ЗакСа Елена Бабич рассказала, чему Россия может поучиться у Китая
Федеральное агентство новостей  / 

Для того, чтобы использовать новейшие технологии и построить мир будущего, нашему обществу нужно стать более сплоченным и цельным, считает экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, общественный деятель и лидер движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич. Таким мнением она поделилась в беседе с корреспондентом ФАН, комментируя новость о создании списка «отрицательных» знаменитостей в Поднебесной.

Жительница Северной столицы накануне вернулась из Дубая (ОАЭ), где проходит всемирная выставка «Экспо-2020». На площадке, как известно, располагается около 200 павильонов со всего мира, в том числе павильоны России и Китая. И вот что поразило гостью мероприятия: если наша презентационная площадка ассоциируется с интеллектуальными достижениями и креативностью, то площадка Китая прямо отсылает к главным векторам развития страны: новейшим земным и космическим технологиям.

«Мне кажется, самое главное, что мы должны сейчас сделать, — это включить мозг и думать, как нам строить нашу будущую жизнь. Китайцы очень хорошо представляют, какое у них будет будущее. Вот чтобы наш мозг не стал рудиментом, очень важно его активно задействовать: понять, какой будущий мир для наших людей мы видим, к чему мы стремимся и что хотим получить на выходе. Китай понимает четко: для этого им нужны глубоко нравственные люди, люди, у которых высокий общественный рейтинг. А мы совсем потеряли ориентиры: начали уважать людей не за то, что они создали для социума, а за то, что у них есть деньги, причем непонятно каким путем полученные», — говорит Елена Бабич.

Экс-депутат ЗакСа Елена Бабич рассказала, чему Россия может поучиться у Китая
pixabay.com /

Главная задача на сегодня, по ее мнению, в том, чтобы вернуться к идеалам и ценностным ориентирам и снова начинать воспитывать и образовывать людей нашей страны. Только глубоко нравственные люди способны и достойны стать частью будущего мира, полного технологий, ведь тогда и технологии будут служить во благо общества и мира, а не против них.

«Для того, чтобы использовать все эти новейшие технологии, люди должны быть глубоко осознанными и с очень высокими моральными качествами. Поэтому Китай, готовясь к прорывным технологиям, создает человека нравственного, человека с моральными устоями, а общество создает сплоченное. Мне кажется, это очень правильно — то, что они сейчас делают, не допуская никаких «червячков», которые будут подтачивать их сплоченное общество, идущее к высоким целям. Нам нужно просто у них этому учиться», — резюмирует собеседница издания.

Ранее Елена Бабич прокомментировала новость о том, что в Китае запретили показывать мужчин с женственной внешностью в эфире телеканалов. По мнению лидера движения «Санкт-Петербург — духовная столица», властям страны можно за это только поаплодировать.

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