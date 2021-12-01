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Объем нефтяных запасов в США за неделю может упасть на 1,2 млн баррелей

Экономика
Объем нефтяных запасов в США за неделю может упасть на 1,2 млн баррелей
pixabay.com

Вашингтон, 1 декабря. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, окончившуюся 26 ноября, должны сократиться на 1,2 млн баррелей. Такими ожиданиями поделились аналитики, опрошенные порталом DailyFX.

Согласно прогнозам экспертов, объем нефтяных запасов в Соединенных Штатах достиг 434,2 млн баррелей. Соответствующие данные будут размещены в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны 1 декабря, в 18.30 по московскому времени.

За ноябрь мировые цены на нефть обвалились на 20% впервые с марта 2020 года. По итогам 30 ноября стоимость февральских фьючерсов на Brent составила 69,6 доллара за баррель, а январские на WTI достигли 66,18 доллара.

Страны — участницы соглашения ОПЕК+ могут отказаться от увеличения добычи черного золота в январе. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники.

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