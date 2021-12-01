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МИД Турции: Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным 3 декабря

Политика
МИД Турции: Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным 3 декабря
Федеральное агентство новостей

Анкара, 1 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

Дипломат прокомментировал вероятность переговоров Путина и Эрдогана. По словам министра, президент Турции надеется пообщаться с главой РФ 3 декабря.

В ходе переговоров Эрдоган может затронуть тему Украины. С таким заявлением Мевлют Чавушоглу выступил в среду.

Эрдоган ранее подтвердил готовность Турции стать посредником между Россией и Украиной. По словам президента, Анкара выступает за установление мира в регионе. Глава Турции уточнил, что обсуждал этот вопрос с Путиным.

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