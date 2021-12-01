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Глава ФРС не исключил сохранения высокой инфляции в США

Экономика
Глава ФРС не исключил сохранения высокой инфляции в США
wikipedia.org  /  Federalreserve / Public Domain

Вашингтон, 1 декабря. Высокая инфляция в США может сохраниться, но не станет постоянной, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

Он подчеркнул, что, употребляя термин «временная» по отношению к инфляции, имеет в виду не скорое завершение роста цен, а то, что она «не оставит постоянного следа в форме более высокой инфляции». До этого Пауэлл неоднократно говорил, что скачки цен на товары и услуги в США прекратятся в ближайшее время, а уровень инфляции снизится до устойчивого. Глава ФРС отмечал, что рост в основном отражает временные проблемы с цепочками поставок. Он также объяснял высокую инфляцию тем, что цены в начале пандемии резко снизились, из-за чего сейчас индикатор стоимости товаров и услуг выглядит намного выше, чем год назад.

В начале ноября руководство ФРС допускало повышение базовой процентной ставки при сохранении высокой инфляции. Тогда представители регулятора подтвердили «терпеливый подход» к данным о повышении инфляции рекордными темпами. В то же время они заявляли, что без колебаний примут меры для устранения инфляционного давления.

В прошлом месяце инфляция в США достигла максимума за последние 30 лет. Цены на основные товары и услуги увеличились на 6% в годовом выражении.

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