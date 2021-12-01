Основные проблемы регионов обсудили в Правительстве России

Москва, 1 декабря. Заместители председателей правительства, которые курируют определенные федеральные округа, изучили ключевые проблемы в подотчетных субъектах. Об этом пишет РБК.

Имеющийся спектр спорных вопросов требуется решить до 2024 года в рамках выполнения целей и задач, поставленных национальными проектами. Среди актуальных проблем — совершенствование ситуации на трудовом рынке, обновление дорожной сети, развитие туристической сферы, экологизация экономики и другие.

Трудности на рынке труда, например, особенно выделили в Карелии. Согласно данным кабмина, порядка 14,6% жителей региона не имеют официального трудоустройства, что, в свою очередь, «негативно влияет на состояние экономики». Таможенные проблемы актуализировали в Алтае — власти признают важность улучшения пропускного пункта «Ташанта», который стоит на границе с Монголией.

Похожая ситуация наблюдается и на территории Смоленской области, где назрела необходимость в новом пункте международного пропуска на российско-белорусской границе. А в Республике Хакасия и ее столице Абакане правительство намеревается найти дополнительное пространство для застройки, так как сейчас в субъекте фиксируется дефицит площадей для возведения жилищных объектов.

Основная макроэкономическая проблема в России — это инфляционное давление. Соответствующего мнения придерживаются в Счетной палате РФ, что подтверждают слова аудитора госоргана Алексея Саватюгина.