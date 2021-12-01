Казахстанский блогер Ашим извинился за слитое видео с пьяным Димой Биланом

Москва, 1 декабря. Казахский блогер Биржан Ашим записал видео с обращением к популярному певцу Диме Билану. Он извинился перед артистом за слитый ролик, на котором исполнитель выступает на свадьбе в пьяном виде.

Блогера пригласили на торжество в качестве гостя. Он записал выступление артиста, который странно себя вел на сцене, и заявил, что Дима Билан был «обдолбанным». Через некоторое время Ашим попросил прощения у звезды за обрушившийся на него негатив и добавил, что считает его хорошим певцом.

«Ты крутой артист, и если ты посмотришь эти истории, то знай, что нам ты подарил праздник в тот вечер, и мы все кайфанули», — указал блогер в видео, опубликованном на странице в Instagram.

Он извинился не только перед Биланом, но и перед молодоженами и их родителями, до которых тоже дошла эта скандальная ситуация.

Биржан Ашим слил в Сеть видео, на котором Дима Билан выступает нетрезвым. После концерта исполнитель обратился к фанатам и попросил прощения, а затем расплакался.