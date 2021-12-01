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Месси и Роналду вошли в тройку лучших форвардов мира по версии ESPN

Спорт
Месси и Роналду вошли в тройку лучших форвардов мира по версии ESPN
Global Look Press  /  imago-images.de/Daniele Buffa/Image nella foto

Вашингтон, 1 декабря. Американский телеканал ESPN представил собственный ежегодный рейтинг лучших футболистов и тренеров планеты. 

В топ-3 лучших форвардов планеты были включены аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и француз Килиан Мбаппе («ПСЖ»). Как считают эксперты, в «ПСЖ» Месси не набрал оптимальную физическую форму, однако ярко провел первую половину 2021 года в каталонской «Барселоне» и сборной Аргентины, которая выиграла Копу Америки.

Журналисты ESPN отметили атлетизм и ясность ума португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Роналду. Кроме того, эксперты единогласно пришли к мнению, что 22-летний форвард «ПСЖ» Мбаппе — универсальный игрок без слабых мест.

В десятку лучших также попали Мохамед Салах, Неймар, Сон Хын Мин, Мемфис Депай, Кай Хавертц, Душан Тадич и Жерар Морено.

Напомним, на днях Месси в седьмой раз в профессиональной карьере стал обладателем «Золотого мяча». Аргентинец набрал 613 голосов, обойдя поляка Роберта Левандовского (580) и итальянца Жоржиньо (460).

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Криштиану Роналду Лионель Месси псж килиан мбаппе
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