Политологи Мартынов и Можегов: США и Британия наращивают военные силы в Австралии и винят в этом КНР

США и Великобритания продолжают делать антикитайские заявления относительно Азиатско-Тихоокеанского региона, упоминая как союзника Австралию, связанную с КНР экономическими контрактами. Возможно, Пекин не станет сразу же разрывать торговые отношения с Канберрой, но в случае реальной агрессии его ответ может быть ярким и сильным. Об этом ФАН рассказали политологи Алексей Мартынов и Владимир Можегов.

Ранее стало известно, что США намерены расширить военное присутствие и усилить соответствующую инфраструктуру в Австралии в рамках стратегии сдерживания Китая. Об этом заявила представитель американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин. Австралия со своей стороны обвинила Китай во втягивании ее в эпицентр противостояния мировых держав.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заострил внимание на том, что в напряженной обстановке, складывающейся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, помимо США, большую роль играет Великобритания, которая после выхода из Евросоюза ведет себя достаточно агрессивно.

«Международная политика Лондона выглядит настоящим хамством. В прошлом году британцы раздували карабахский конфликт. Сегодня они всячески способствуют эскалации конфликта на юго-востоке Украины. В Тихоокеанском регионе Великобритания, США и Австралия создали AUKUS — аналог Североатлантического альянса НАТО, на что оскорбились их европейские партнеры, которые узнали о событии из публичных новостей. Новый военный союз не скрывает, что это — дружба против Китая», — высказал свое мнение политолог.

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Международный эксперт согласился, что Австралия в экономическом плане весьма зависит от сотрудничества с Китаем, но указал, что политически она зависит от США и Великобритании. По словам Мартынова, Канберра считает, что ей ближе Лондон, ведь до сих пор формально главой Австралии является английская королева.

«Китайцы отличаются от русских. У них бизнес стоит отдельно от всего остального. Несмотря на антикитайские демарши американцев, китайцы в этом году перехватили у США сжиженный газ, который предназначался для Европы. Они вряд ли станут разрывать торговлю с австралийцами. Хотя и у китайской невозмутимости есть предел. К примеру, на так называемый «саммит по демократии» США не позвали Китай, но позвали Тайвань, который является частью Китая, но не подчиняется ему. Пекин может сделать вид, что не слышит заявлений, направленных против него, но на явно недружественные действия он ответит максимальными действиями», — поделился своей позицией аналитик.

Мартынов заметил, что китайцы рациональны и могут не выражать эмоций, но на враждебные действия США, Британии и Австралии они хладнокровно и очень жестко могут ответить действиями. Собеседник ФАН добавил, что именно поэтому в отношении Пекина почти не действуют никакие санкции Запада.

Политолог-американист Владимир Можегов напомнил, что США перестали быть страной, которая может себе позволить диктовать условия во всех уголках земного шара. Он отметил, что Вашингтон сегодня нельзя сравнивать с Вашингтоном 20-летней давности, и альянс любой страны с американцами против Китая гарантированно принесет этой стране проблемы.

«Мир изменился. Тихоокеанский регион представляет для многих развитых стран интерес гораздо больший, чем Европа, которая оказалась в экономическом плане на периферии. Австралия не является страной с мощной, независимой самостоятельной экономикой. Было бы разумно, если бы власти Австралии уделяли больше внимания своим соседям, особенно — такому гиганту, как Китай. Пекин с каждым днем становится сильнее, а Вашингтон теряет позиции, это очевидно», — считает эксперт.

Историк обратил внимание, что Австралия являлась английской колонией и обрела официальную независимость от Великобритании фактически после ратификации международного договора только в 1942 году, поэтому связи Канберры и Лондона сильны, именно это сыграло роль при создании по инициативе США альянса, образованного Австралией, Великобританией и США.

«Будущее трехстороннего альянса, в котором так заинтересованы американцы для противостояния Китаю, весьма туманно, как неясны перспективы деятельности кабинета Байдена. Рейтинг президента США упал даже среди демократов, которые составляют его электорат. Соединенные Штаты терпят провал за провалом, хотя упрямо не хотят расставаться с былым статусом сверхдержавы. Вашингтон пытается самоутверждаться, в том числе в противостоянии Пекину, так как Китай — главный экономический соперник США. Традиционно американцы пытаются решать свои проблемы за счет сателлитов», — высказал свое мнение Можегов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Собеседник ФАН высказал мнение, что США, преследуя собственные цели, не очень интересуются тем, что будет происходить внутри стран, втянутых Вашингтоном в конфликты: это можно наблюдать в точках напряженности — на Украине и в Донбассе, в Польше, переживающей кризис отношений с Белоруссией, и в других.

«Надежды европейцев на то, что Америка позаботится о своих «верных последователях», рухнули. США Евросоюз интересует только как инструмент давления на Россию и рынок сбыта неконкурентоспособного дорогого газа. Очевидно, что эта же политика будет проводиться Соединенными штатами в Тихоокеанском регионе. Никаких особых выгод за приобретенные в совместной с США деятельностью проблемы партнеры американцев, включая Австралию, ждать не должны», — резюмировал свою позицию публицист.

Владимир Можегов подчеркнул, что Австралия сейчас находится «между двух огней», ее отношения с Китаем, очевидно, ухудшатся, и это скоро отразится на экономике страны. По его словам, Канберра для американских политиков просто «приложение» для более удобного общения с Пекином: судьбы местных жителей Америку не сильно волнуют.

Ранее ФАН рассказал, почему «саммит за демократию», организованный США, может носить выраженный антироссийский и антикитайский характер. Президент США Джо Байден созвал партнеров Вашингтона, чтобы сформировать новый аналог ООН, в котором слово Америки может стать ключевым.