Сенатор Алтабаева призвала Украину думать о собственном народе, а не о Крыме

Москва, 1 декабря. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева прокомментировала реакцию Украины на предстоящий визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Крым.

Ранее Лукашенко заявил, что его скорый визит будет означать признание Крыма территорией России. Это вызвало негодование в Киеве. По словам Алтабаевой, властям Украины надо думать о собственном народе и не втягивать людей в решение собственных политических меркантильных задач. Сенатор порадовалась визиту Лукашенко и отметила, что Севастополь с нетерпением ждет его приезда.

«А то, что по этому поводу думают власти Украины – это их внутренние болезненные размышления на тему "как бы вернуть то, что уже совершенно точно не их территория"», — цитирует Алтабаеву РИА Новости.

Также сенатор назвала недальновидной политику Киева в отношении Москвы. По ее словам, власти Украины не учитывают интересы населения. Алтабаева призвала страну к здравомыслию.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оценивать действия, а не слова белорусского лидера Александра Лукашенко относительно Крыма. Если Белоруссия признает Крым российским, Украина будет действовать «по полной программе», пригрозил он.