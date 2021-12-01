Аналитики JPMorgan спрогнозировали взлет цен на нефть до 125 долларов за баррель

Москва, 1 декабря. Мировые цены на нефть в 2022 году могут вырасти до 125 долларов за баррель, сообщает OilPrice со ссылкой на прогноз аналитиков JPMorgan.

Более того, как ожидают эксперты, к 2023 году котировки черного золота могут взлететь до 150 долларов за баррель. Специалисты объясняют такую динамику действиями участников соглашения ОПЕК+, направленными на сокращение добычи. По мнению аналитиков, «истинные» резервные мощности экспортеров в 2022 году окажутся примерно на 2 млн баррелей в день ниже консенсусной оценки в 4,8 млн.

По итогам ноября 2021 года цены на нефть упали на 20%. В конце предыдущей сессии торгов стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила 69,6 доллара за баррель. В то же время январские фьючерсы на сырье сорта WTI обвалились до 66,18 доллара. Снижение котировок связано с новостями о распространении нового штамма коронавируса.