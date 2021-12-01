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Поэтапная подготовка к масштабным учениям «Восток» началась в ВВО

Армия
Поэтапная подготовка к масштабным учениям «Восток» началась в ВВО
Минобороны РФ

Хабаровск, 1 декабря. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) приступили к поэтапной подготовке к стратегическим учениям «Восток», которые пройдут в 2022 году.

В сообщении пресс-службы ВВО говорится, что в новом учебном году в соединениях округа основной упор будет сделан на подготовку к предстоящим маневрам. Запланированы более девяти тысяч мероприятий боевой подготовки, в том числе свыше двух тысяч тактических учений.

«Продолжится внедрение в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов, при этом большинство тактических учений будут проведены в двухстороннем формате», — сказано в сообщении.

Подготовка к учениям «Восток» началась также на Тихоокеанском флоте. Отмечается, что в настоящее время БПК «Адмирал Пантелеев» представляет ВМФ РФ на международных военно-морских маневрах в Индонезии.

Ранее сообщалось, что свыше десяти тысяч военных из танковых и мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) участвуют в учениях на юге России. Маневры проходят по модульной системе обучения, передает RT.

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