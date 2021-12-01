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Церемония прощания с композитором Александром Градским проходит в Москве

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 10:10
Общество
Церемония прощания с композитором Александром Градским проходит в Москве
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 1 декабря. Близкие и коллеги собрались на гражданскую панихиду, чтобы почтить память музыканта Александра Градского. Мероприятие началось в театре «Градский холл».

Церемонию прощания могут посетить не только родственники и друзья, но и поклонники Александра Градского. Организаторы не стали ограничивать вход в «Градский холл» на траурное мероприятие, но по желанию близких покойного артиста запретили делать фото и видео.

Церемония началась в 10:00 по московскому времени. В 13:30 состоятся похороны композитора. Могила Градского будет расположена на Ваганьковском кладбище.

Александр Градский скончался в возрасте 72 лет. О его смерти стало известно 28 ноября. Незадолго до этого композитор был госпитализирован в клинику и скончался от ишемического инсульта, врачи не смогли спасти ему жизнь.

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похороны градский артист
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