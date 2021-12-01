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Южнокорейский Genesis показал внешний вид премиум-седана G90

Экономика
Южнокорейский Genesis показал внешний вид премиум-седана G90
genesis.com  /  ООО “Хендэ Мотор СНГ”

Сеул, 1 декабря. Автопроизводитель, являющийся суббрендом Hyundai Motor, презентовал общественности экстерьер модели G90.

Премиальная марка автомобилей из Южной Кореи представила публике обновленный вариант люксового седана Genesis G90. Машина напоминает собратьев по бренду, однако имеет стилизованную под щит радиаторную решетку, отличается сдвоенными фарами, а передние крылья и капот модели представляют собой единый элемент.

Удлиненная версия G90 теперь не имеет глухой вставки в кузовном центре, так как вместо нее присутствуют задние двери. Их увеличили на 190 мм, как и колесную базу. Также транспортное средство получило более основательное декорирование хромом и модернизированные диски на 20 дюймов.

Южнокорейский Genesis показал внешний вид премиум-седана G90
genesis.com / ООО “Хендэ Мотор СНГ”

Премьера роскошного седана должна пройти уже в этом месяце. Производитель обещает раскрыть данные о салоне и технической составляющей G90 в ходе данного мероприятия. При этом автолюбителям уже удалось добыть некоторые «шпионские» снимки интерьера. Соответствующие фото ранее были выложены в Сети.

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авто hyundai седан genesis G90
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