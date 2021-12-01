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В Мордовии начали проверку по факту гибели мужчины из-за пожара
Происшествия
В Мордовии начали проверку по факту гибели мужчины из-за пожара
pixabay.com  / 

Саранск, 1 декабря. По факту гибели человека в результате пожара в селе Верхний Пишляй Атюрьевского района следствием инициирована проверка.

Следователи проверяют обстоятельства происшествия, в результате которого погиб 62-летний хозяин частного дома. Его тело было обнаружено пожарными. По данным в СУ СКР по Мордовии, признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было, сообщают «Известия Мордовии».

Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее ФАН сообщал, что в результате пожара в одноэтажном доме в районе станции Кутамыш под Пермью погибли три человека. При тушении огня были задействованы 47 человек и 15 единиц спецтехники.

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