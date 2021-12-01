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Российский экспорт продукции АПК достиг рекордных 31,2 млрд долларов

Экономика
Российский экспорт продукции АПК достиг рекордных 31,2 млрд долларов
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 1 декабря. Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) России составил 31,2 млрд долларов (2,3 трлн рублей). Это превышает результат за весь прошлый год (30,5 млр долларов), сообщили в центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе России.

Максимальные темпы роста продемонстрировала масложировая отрасль — с начала года поставки возросли на 49%. Основной объем экспорта приходится на зерновые, он поднялся на 10% до 9,415 млрд.

Крупнейшим импортером по-прежнему остается Евросоюз, поставки туда увеличились на 44% до 4,171 млрд долларов, а доля в общем объеме российского экспорта составила 13,4%. В числе ключевых импортеров также находятся Турция, Китай, Южная Корея и Казахстан.

Стоимость продуктов в РФ может подняться из-за роста цен на пшеницу на глобальном рынке. На это указывает прогноз аналитической компании «Совэкон», которая специализируется на аграрной сфере.

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минсельхоз апк аграрная промышленность
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