Лондон, 1 декабря. Российский лидер Владимир Путин послал страшное предупреждение НАТО, сообщив о появлении у РФ нового гиперзвукового оружия.

В публикации британского издания Daily Express говорится, что в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» Путин четко дал понять западным странам, чем для них может обернуться пересечение красных линий. Он также предупредил НАТО о недопустимости развертывания военных на территории Украины, передает «ПолитРоссия».

Президент объяснил, что Москва будет вынуждена ответить, если Североатлантический альянс разобьет лагерь на пороге РФ и разместит там ракетное вооружение. Эксперты говорят, что страшные слова Путина повергли в ужас представителей Запада.

«Путин послал пятиминутное предупреждение об ужасающем оружии», — говорится в публикации.

Федеральное агентство новостей /

Отмечается, что Россия даст решительный ответ на размещение западными военными ракет на Украине. Это предупреждение, по мнению авторов публикации, вызвало переполох, особенно на фоне следующих слов президента. Он заявил, что скоро у российских военных появится новое гиперзвуковое оружие, способное развивать скорость до 9 Махов.

Ранее Путин говорил, что разработка гиперзвукового оружия стала вынужденным ответом на действия НАТО. В Москве призвали западные страны сделать определенные выводы после слов президента РФ, передает RT.