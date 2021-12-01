Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 10:35
10:33
Политика
Захарова анонсировала встречу Лаврова и Блинкена на полях ОБСЕ в Стокгольме
10:30
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 1 декабря, праздники, факты, люди
10:29
Происшествия
СК: убийцей 90-летнего доцента ВГИК Иды Шур оказалась ее знакомая
10:28
Общество
Жители села Шира в Хакасии спасли пожилую женщину из горящего дома
10:24
Экономика
Объем нефтяных запасов в США за неделю может упасть на 1,2 млн баррелей
10:24
Политика
МИД Турции: Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным 3 декабря
10:24
Экономика
Глава ФРС не исключил сохранения высокой инфляции в США
10:22
Происшествия
Бизнесмен Юрий Никитаев покончил с собой на Воробьевых горах в Москве
10:21
Экономика
Основные проблемы регионов обсудили в Правительстве России
10:18
Шоу-бизнес
Казахстанский блогер Ашим извинился за слитое видео с пьяным Димой Биланом
Все новости

Автоконцерн BMW показал гибридный кросс Concept XM

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 09:50
Экономика
Автоконцерн BMW показал гибридный кросс Concept XM
bmw.ru  /  BMW

Мюнхен, 1 декабря. Автомобилестроительная компания из Германии приурочила премьеру гибридного кроссовера к 50-летию структуры BMW M, которое состоится в следующем году.

Впервые показанная публике новинка получит статус второго в истории корпорации представителя BMW M, после суперкара BMW M1, который не будет основываться на серийных версиях BMW. Помимо этого, модель станет первым гибридом подразделения BMW M.

Кроссовер называется Concept XM и снаружи отличается от других машин данного класса автопроизводителя достаточно крупными «ноздрями» радиаторной решетки, а также обновленной формой капота. Также транспортное средство включает двухъярусные фары со скрытыми элементами.

Автоконцерн BMW показал гибридный кросс Concept XM
bmw.ru / BMW

Интерьер электрокроссовера был создан в стиле самых последних представителей BMW. Внутри установлена большая цифровая «приборка» с двойным экраном и инновационная мультимедийная система. Салон может похвастаться наличием углепластика, меди и коричневой кожи. На данный момент о технической составляющей модели неизвестно. Имеются данные о том, что двигатель собран из бензинового силового агрегата V8 и электромотора, что в итоге вылилось в установку на 750 л.с. мощности M Hybrid. Сообщается, что на одном заряде электробатарей, Concept XM способен пройти порядка 80 км.

Предполагается, что серийное производство автомобилей BMW M, которые будут вдохновлены концептом, начнется в грядущем году. Баварская фирма запустит американский конвейер, который занимается созданием и других кроссоверов со значком BMW.

Недавно автоконцерн инициировал производство футуристичных электромотоциклов BMW CE 04. Байки обладают множеством примечательных особенностей, благодаря которым мотоциклы могут вскоре стать лидерами в своем направлении.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Автоконцерн BMW показал гибридный кросс Concept XM
авто кроссовер электрокар Concept XM BMW M
Комментировать