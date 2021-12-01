Автоконцерн BMW показал гибридный кросс Concept XM

Мюнхен, 1 декабря. Автомобилестроительная компания из Германии приурочила премьеру гибридного кроссовера к 50-летию структуры BMW M, которое состоится в следующем году.

Впервые показанная публике новинка получит статус второго в истории корпорации представителя BMW M, после суперкара BMW M1, который не будет основываться на серийных версиях BMW. Помимо этого, модель станет первым гибридом подразделения BMW M.

Кроссовер называется Concept XM и снаружи отличается от других машин данного класса автопроизводителя достаточно крупными «ноздрями» радиаторной решетки, а также обновленной формой капота. Также транспортное средство включает двухъярусные фары со скрытыми элементами.

bmw.ru / BMW

Интерьер электрокроссовера был создан в стиле самых последних представителей BMW. Внутри установлена большая цифровая «приборка» с двойным экраном и инновационная мультимедийная система. Салон может похвастаться наличием углепластика, меди и коричневой кожи. На данный момент о технической составляющей модели неизвестно. Имеются данные о том, что двигатель собран из бензинового силового агрегата V8 и электромотора, что в итоге вылилось в установку на 750 л.с. мощности M Hybrid. Сообщается, что на одном заряде электробатарей, Concept XM способен пройти порядка 80 км.

Предполагается, что серийное производство автомобилей BMW M, которые будут вдохновлены концептом, начнется в грядущем году. Баварская фирма запустит американский конвейер, который занимается созданием и других кроссоверов со значком BMW.

Недавно автоконцерн инициировал производство футуристичных электромотоциклов BMW CE 04. Байки обладают множеством примечательных особенностей, благодаря которым мотоциклы могут вскоре стать лидерами в своем направлении.