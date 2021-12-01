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Генсек НАТО Столтенберг: для вступления Киева в Альянс необходимо согласие всех участников

Политика
Генсек НАТО Столтенберг: для вступления Киева в Альянс необходимо согласие всех участников
wikipedia.org  /  Flickr

Рига, 1 декабря. Украина может вступить в НАТО при согласии на это всех его участников, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Соответствующий тезис прозвучал в ходе его выступления по итогам первого дня заседания глав МИД блока. Мероприятие проходит в Риге.

«Необходимо соответствовать стандартам НАТО. Это должно быть решение 30 государств-членов, необходим консенсус на расширение альянса», — сказал он.

Вместе с тем Столтенберг добавил, что российская сторона не может влиять на этот процесс, так как Украина является суверенным государством.

Ранее глава Альянса заявил, что страны НАТО готовы ввести дополнительные санкции против РФ, если ситуация на границе с Украиной ухудшиться, сообщила Национальная служба новостей. Кроме того Столтенберг опроверг планы НАТО по размещению оружия в космосе.

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украина нато столтенберг
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