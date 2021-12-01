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Лукашенко пообещал занять сторону Москвы в случае агрессии Украины

Политика
Лукашенко пообещал занять сторону Москвы в случае агрессии Украины
Федеральное агентство новостей

Минск, 1 декабря. Минск займет сторону Москвы в случае агрессии Украины против России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава республики дал интервью РИА Новости. Лукашенко прокомментировал возможность агрессии Украины против Москвы.

«Мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически будем с Россией», — пообещал президент.

Лукашенко добавил, что это главное. По словам белорусского лидера, он никогда не будет «на стороне того националистического угара», который сегодня творится на Украине.

Президент Белоруссии ранее заявил, что Крым стал территорией РФ по итогам референдума. Лукашенко также сообщил о договоренности с российским лидером Владимиром Путиным на посещение полуострова.

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