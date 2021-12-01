Зачем НАТО угрожает России войной, обсудят в медиацентре «Патриот»

Встреча министров иностранных дел стран НАТО в Риге стала демонстрацией угроз в адрес России. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию «режимом» и фактически заявил, что Россия не имеет права перемещать свои войска на своей территории.

Главы МИД Североатлантического альянса также проведут переговоры об усилении политической и военной поддержки режима Украины, уже идут поставки современного вооружения и продолжается интенсивное обучение военнослужащих.

Более того, Столтенберг заявил, что, если Германия откажется от размещения американского ядерного оружия на своей территории, это оружие будете перемещено в страны Восточной Европы, то есть на Украину и в Прибалтику.

Есть ли красные линии, после пересечения которых Россия должна будет ответить НАТО надлежащим образом? Действительно ли режим Зеленского готовит атаку на республики Донбасса? Может ли быть ответом НАТО размещение российского ядерного оружия в Белоруссии? Должна ли Россия наказать виновных в геноциде русского населения Украины начиная с 2014 года и противостоять попыткам повторить этот геноцид в текущем году?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

Олег Неменский , ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ);

, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ); Кирилл Молчанов , украинский политолог, заместитель директора Украинского института политики;

, украинский политолог, заместитель директора Украинского института политики; Василий Стоякин, политтехнолог, директор Центра политического маркетинга.

Эфир состоится в среду, 1 декабря, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038