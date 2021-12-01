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Курс рубля укрепился к иностранным валютам на старте торгов Мосбиржи

Экономика
Курс рубля укрепился к иностранным валютам на старте торгов Мосбиржи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 декабря. Стоимость доллара и евро незначительно сократилась по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Биржевой курс нацвалюты США опустился на 2,5 копейки по сравнению с уровнем на момент окончания предыдущей сессии, до 74,04 рубля. Европейская валюта подешевела на 3,75 копейки и составила 83,86 рубля.

Официальный курс американской валюты накануне сократился на 9 копеек и оказался на отметке 74,89 рубля. При этом установленный на 30 ноября официальный курс евро поднялся на 34 копейки, до 84,82 рубля, следует из данных Банка России.

Декабрь традиционно является одним из худших для рубля, сейчас на российскую валюту влияет падение стоимости сырьевых товаров, в том числе нефтяных цен. На это указал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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