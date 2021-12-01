Американский генерал Ходжес предрек разгром украинской армии в случае конфликта с Россией

Вашингтон, 1 декабря. Украину ждет полный разгром в случае военного конфликта с Россией, заявил экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

В интервью изданию Gazeta.pl он рассказал, что для Киева было бы большим успехом причинить россиянам серьезные потери, которые вынудили бы подразделения ВС РФ отступить. Однако, признается Ходжес, в настоящее время украинские войска ни на что подобное не способны, передает RT.

«Несмотря на то что украинские солдаты в последние годы проявили большое мужество, самоотверженность и целеустремленность, они не готовы», — добавил он.

Стоит отметить, что не так давно американский генерал заявлял о необходимости увеличить количество проводимых Западом учений в Черноморском регионе. Генерал подчеркивал, что нужно заставить Россию реагировать на действия Запада, а не наоборот, как, по его словам, якобы происходит сейчас.

Ранее в Кремле подчеркивали, что РФ ни на кого не собирается нападать. Там назвали тиражируемые западными СМИ заявления о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину обычной пропагандой.