Встреча Карпина со сборной России может пройти за десять дней до стыков ЧМ-2022

Москва, 1 декабря. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин предположил, что 14 марта может состояться новая встреча с игроками национальной команды. Накануне специалист встретился со своими подопечными в Москве.

Как отметил Карпин, групповые и индивидуальные встречи будут продолжаться на сборах команд в январе-феврале 2022 года, пишет «Вечерняя Москва».

«Будем ездить на сборы, там встречаться с командами. В декабре игроки в отпуске, в январе-феврале они на сборах. В марте, может быть, 14-го числа соберемся», — сказал 52-летний специалист журналистам по окончании встречи с игроками национальной команды.

Напомним, 14 ноября российские футболисты проиграли на выезде хорватам со счетом 0:1. В результате подопечные Карпина заняли второе место в группе отборочного турнира ЧМ-2022. В полуфинале стыковых матчей за путевку в Катар российская сборная 24 марта дома сыграет с поляками, передает RT.