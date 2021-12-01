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Трамп назвал хорошей новостью отстранение журналиста Куомо от работы на CNN

Политика
Трамп назвал хорошей новостью отстранение журналиста Куомо от работы на CNN
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 1 декабря. Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал отстранение от работы на канале CNN журналиста Криса Куомо.

Журналист является братом бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. Ему запретили работать на телеканале на неопределенный срок после того, как стало известно о его попытках помочь брату в защите от обвинений в сексуальных домогательствах. Трамп поприветствовал решение CNN.

«Хорошие новости для всех телезрителей, Криса Куомо отстранили на неопределенный срок! Главный вопрос — дело в его кошмарном рейтинге или потому что его брат больше не губернатор?» — поинтересовался экс-президент США.

Трамп предположил, что на ситуацию повлияло и то, и другое.

Ранее бывший глава государства потребовал бросить силы национальной гвардии на борьбу с грабежами в магазинах. Экс-президент США выпустил с письменным заявлением, в котором обвинил в эпидемии налетов на магазины демократов, пишет НСН. Также он заявил, что развернутая политическими элитами США клеветническая кампания помешала наладить диалог Вашингтона и Москвы. Трамп подчеркнул, что распространение дезинформации длилось большую часть его пребывания на посту главы государства.

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сша трамп нью-йорк
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